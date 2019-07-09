GZP’ye şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar inemedi 

DÜN gece saat İstanbul Havalimanı’ndan kalkarak Gazipaşa Alanya Havalimanı’na TK 2596 sefer sayılı uçağı ile Gazipaşa Alanya Havalimanı’na inmeyi planlayan THY uçağı, Gazipaşa’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya’ya yönlendirildi. Antalya’ya inen THY uçağından inen yolcular, karayoluyla Alanya ve Gazipaşa’ya gelmek zorunda kaldı. Dün geceden bu yana Gazipaşa’da etkili olan rüzgar nedeniyle havalimanına bu sabah Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan sefer düzenlemesi planlanan Anadolu Jet de uçağını Antalya’ya yönlendirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 15:03