GZP’ye şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar inemedi 

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul ve Anadolu Jet’in Ankara’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na gerçekleştirmeyi planladığı seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. Uçaklar, seferlerini Antalya’ya inerek tamamladı

GZP’ye şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar inemedi 
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DÜN gece saat İstanbul Havalimanı’ndan kalkarak Gazipaşa Alanya Havalimanı’na TK 2596 sefer sayılı uçağı ile Gazipaşa Alanya Havalimanı’na inmeyi planlayan THY uçağı, Gazipaşa’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya’ya yönlendirildi. Antalya’ya inen THY uçağından inen yolcular, karayoluyla  Alanya ve Gazipaşa’ya gelmek zorunda kaldı. Dün geceden bu yana Gazipaşa’da etkili olan rüzgar nedeniyle havalimanına bu sabah Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan sefer düzenlemesi planlanan Anadolu Jet de uçağını Antalya’ya yönlendirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 15:03
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