GZP’de uçuşlar normale döndü

TAV İşletme Koordinatörü ve GZP Havalimanı Müdürü Cengiz Aşıklı, olumsuz hava şartlarının GZP’de etkisini yitirdiğini ve saat 06.00 itibariyle uçuşların normale döndüğünü söyledi. Dün Ankara’dan 23.50’de kalkması gereken AnadoluJet uçağı yolcuları uçağa alındıktan bir süre sonra uçuşun iptal edildiği bildirilmiş, yolcular uçaktan indirilerek Esenboğa havalimanı civarındaki otellere yerleştirilmişlerdi. İstanbul Atatürk’ten 00.20’de kalkması gereken uçağın yolcularına ise uçuştan önce iptal mesajı gönderildiği öğrenilmişti.