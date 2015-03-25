GZP'de buluştular

ALANYA

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Anamur’da bir törene katılmak üzere Gazipaşa Havalimanı’na inen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu karşıladı. Burada görüş alışverişinde bulunan Hisarcıklıoğlu ve Şahin’e Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci ve Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Semra Yalçın Bilgiç de eşlik etti.

24 Mart 2015 Salı günü saat 13:00’de gerçekleşen buluşmada bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i yoğun ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

ŞAHİN BİLGİ VERDİ

Uçaktan iner inmez ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le kısa bir görüşme gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge gündemi hakkında Başkan Şahin’den bilgi aldı. Şahin, ayrıca ALTSO faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında da Hisarcıklıoğlu’na çeşitli bilgiler aktardı.