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GZP'de buluştular

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Anamur’da bir törene katılmak üzere Gazipaşa Havalimanı’na inen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu karşıladı

GZP'de buluştular

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Anamur’da bir törene katılmak üzere Gazipaşa Havalimanı’na inen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu karşıladı

25 Mart 2015 Çarşamba 09:41
GZP'de buluştular
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Anamur’da bir törene katılmak üzere Gazipaşa Havalimanı’na inen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu karşıladı. Burada görüş alışverişinde bulunan Hisarcıklıoğlu ve Şahin’e Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci ve Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Semra Yalçın Bilgiç de eşlik etti.
24 Mart 2015 Salı günü saat 13:00’de gerçekleşen buluşmada bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i yoğun ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.
ŞAHİN BİLGİ VERDİ
Uçaktan iner inmez ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le kısa bir görüşme gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge gündemi hakkında Başkan Şahin’den bilgi aldı. Şahin, ayrıca ALTSO faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında da Hisarcıklıoğlu’na çeşitli bilgiler aktardı.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in kendini karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şahin’le yaptığı kısa görüşmenin ardından Anamur’a hareket etti.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 09:21
Anahtar Kelimeler:
Rifat HisarcıklıoğluAnamurAlanya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin
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