GZP Havalimanı'ndan sevindiren haber! Sunexpress geri döndü

ALANYA-Gazipaşa Havalimanı’ndan (GZP) sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. 8 Aralık 2016'da GZP'den çekildiğini duyuran SunExpress, Almanya’dan direkt uçuşlarla tekrar Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na turist getirecek. Uçuşların tekrar başlayacak oluşu, turizmcileri sevince boğdu.

‘AVRUPALI TURİSTLER GELİYOR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, SunExpress Hava Yolları’nın tekrar Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nı tercih etmesinin turizmin iyileşmesi adına çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Dahaoğlu, “Hatırlarsanız SunExpress Hava Yolları zamanında Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle Almanya’nın beş farklı şehrinden Alanya–Gazipaşa Havalimanı’na ciddi destek sağlayarak direkt uçuşlar düzenlemişlerdi. Fakat onların da şanssızlığı olsa gerek ki kriz döneminden onlar da etkilendiler ve uçuşların hepsini iptal ettiler. Hatta üç, dört yıldan beri uçuş yapmıyorlardı. Bu süreç zarfından geçen sene Air Germany havayollarının iflas etmesi de bizleri çok üzdü. Zira Alanya–Gazipaşa Havalimanı’na çok ciddi destekler sağlamış ve ciddi sayılar getirmişlerdi. Şu an Almanya’dan direkt uçuş yapan sadece Corendon Havayolu’ydu. O da sadece üç bölgeden uçuş yapıyor. Ama geçen hafta aldığımız ve şu anda henüz kimsenin bilmediği bir haber var, Sun Express geri döndü. Artık her çarşamba günü Alanya–Gazipaşa Havalimanı’mıza inme kararı aldı. Gazipaşa yetkilileri ile görüştüğümüzde kendileri şöyle bir bilgi verdi; sezon sonuna kadar gerçekleştirilecek uçuşları planlamaya aldıklarını söylediler. İnanamayıp WEB sayfasına baktık ve bilgiyi teyit ettik. Hatta gelecek hafta bu uçaklardan biri ile Gazipaşa’ya inecek bir arkadaşım da var, kendisi de bilgiyi teyit etmiş oldu. Bu güzel bir haber, bunu duyurmalıyız kamuoyundaki uçaklar boş gelmesin, dolsun. Daha fazla kar etsinler ki daha fazla şehirden Alanya’mıza yolcu getirsinler. Bu da gösteriyor ki gerçekten artık Avrupalı turist tekrar şehrimize gelmeye başladı, ülkemize dönmeye başladılar. Zaten kalite fiyat dengesini hiç konuşacak değiliz. Herkes biliyor ki dünyada Türkiye gerçekten bu anlamda en iyilerden bir tanesi. Yalnızca imaj bozukluğu sorunu vardı, bunu da düzelteceğiz” dedi.

‘SUNEXPRESS’E TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, SunExpress Hava Yolları’na teşekkür ederek, bu durumun turizme olumlu yansıyacağını belirtti. Şakiroğlu, “SunExpress yerli bir uçuş şirketimiz. Türk Hava Yolları ile Lufthansa ortaklığında kurulan bu şirketimizin Almanya’dan Alanya–Gazipaşa Havalimanı arasındaki direkt seferleri tekrar başlatması biz turizmciler için çok olumludur. Türk Hava Yolları tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX uçaklarının yerini dolduracak seferler gerçekleşeceğini umuyoruz. Almanya gibi turizmimiz açısından önemli bir ülkeden Sun Express tarafından direkt uçuşların başlatılması turizm açısından olumlu bir hamledir. Dolayısıyla Sun Express’e çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘YIL SONUNA KADAR HEDEFLENEN UÇUŞ SAYISI 34’

TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı da gerçekleşecek olan SunExpress seferleri hakkında bilgiler verdi. İlerleyen zamanlarda da uçuş trafiğinin artacağını belirten Aşıklı, “SunExpress, Almanya (Dusseldorf)–GZP seferleri yaz boyunca çarşamba günleri, karşılıklı olarak düzenlenecek. Seferin ilki dün gerçekleşecekti fakat havayolundan kaynaklanan problemden dolayı ilgili sefer iptal oldu. Uçuş planımızda sezonun son uçuşu 23.10.2019 tarihinde olacak. Planlanan uçuş programımıza göre 34 uçuş yapması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda uçuş trafiğinin artarak devam etmesini öngörüyoruz’ ifadelerini kullandı.

