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GZP'de gerçeğini aratmayan tatbikat

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda (GZP) olası uçak kazası ve yangına karşı tatbikat yapıldı

GZP'de gerçeğini aratmayan tatbikat

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda (GZP) olası uçak kazası ve yangına karşı tatbikat yapıldı

22 Mart 2018 Perşembe 23:33
GZP'de gerçeğini aratmayan tatbikat
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GZP’DE gerçekleştirilen tatbikatı TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı ve havalimanı personelinin yanı sıra Gazipaşa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Ertuğrul Yıldız ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Soner Özcan da izledi. Tatbikatta havalimanına bu yıl inecek en büyük uçak olan 757-200 tipi uçak konu edildi. Senaryo gereği iniş sırasında kırımlı bir kaza geçiren ve alev alan 757-200 tipi uçağa havalimanı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Saat 14.30'da yapılan tatbikat TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Aşıklı kontrolünde gerçekleşti. Başarılı şekilde gerçekleştirilen tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gazipaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 arazöz ve kamyonetle destek verdi. Çıkan yangında 757- 200 tipi uçağın piste inişi sırasında kaza geçirdiği ihbarını alan itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Söndürme çalışmaları devam ederken havalimanı polisi ve güvenlik görevlileri alanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Yangının kontrol altına alınmasından sonra yaralanan yolcular uçaktan çıkarıldı. Senaryo gereği yaralı olan yolcular alanda bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yanan uçağın enkazı soğutma çalışmasının ardından kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangın tatbikatı başarılı şekilde tamamlanırken, tatbikat sırasında araçlarıyla yoldan geçen bazı vatandaşlar olayı gerçek sandı. Aşıklı, "Yıl içerisinde 1 kez ateşli ve 2 defa da ateşsiz yangın tatbikatları yapıyoruz. İtfaiye personelimiz 12 ay boyunca sürekli eğitimden geçiyor. Sezon başlamadan önce bir tatbikat yapıp, kendilerini bir daha motive etmek, biraz daha el becerilerini geliştirmek için böyle bir çalışma yaptık" dedi. Olası kazalarda erken müdahalenin can kurtardığına dikkati çeken Aşıklı, "Bu tür olaylarda ekiplerin zamanla yarışması gerekiyor. Tatbikat verildiğinde kuledeydim. Tatbikat verildikten sonra olay yerine geldim. Bütün birimlerin uyum içerisinde çalıştıklarını ve havalimanında meydana gelecek kaza kırım anında olaya anında ve sağlıklı müdahale edileceğini gördüm. Tatbikatta görev alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Gazipaşa-Alanya HavalimanıGzpTatbikatUçak Kazası
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