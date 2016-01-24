GZP'de çile sürüyor

YOLCULAR , Antalya Havalimanı’na servislerle nakledildi. GZP’den önceki gün saat 17.50 de Ankara Esenboğa Havaalanı'na uçması gereken Anadolu Jet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşu gerçekleştirilemedi. Kontrol kulesinin izin vermediği sefer için uçuş bileti alan yolcular GZP'de 5 saate yakın bekletilmelerinin ardından şirket tarafından Kargıcak'taki Drita Otel'de misafir edildiler. Saatler sonra firma tarafından yolculara uçuşun dün sabah 08.45'de gerçekleştireceği söylendi. Havalimanına getirilen yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferin 09.40'a ertelendiğini burada öğrendi. Uzun süren bekleyişin ardından sinirleri gerilen yolcular, GZP'de hava koşullarının uçuşa elverişli olmaması gerekçesiyle uçuşun 11.00'e ertelendiğini öğrendi. Saat 11.00’de de uçakları havalanamayan yolculara ''Olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkamıyoruz'' açıklaması yapıldı. Çok sayıda yolcu uçuşunu iptal ederek havalimanını terk ederken, kalan yolculara ''Servis otobüsümüz geliyor. Antalya'ya gideceğiz ve oradan uçacağız'' bilgisi verildi.