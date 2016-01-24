Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

GZP'de çile sürüyor

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan (GZP) önceki gün saat 17.50'de Ankara'ya uçması gereken Anadolu Jet uçağı 20 saatlik rötara rağmen havalanamadı

GZP'de çile sürüyor

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan (GZP) önceki gün saat 17.50'de Ankara'ya uçması gereken Anadolu Jet uçağı 20 saatlik rötara rağmen havalanamadı

24 Ocak 2016 Pazar 23:21
GZP'de çile sürüyor
banner404

YOLCULAR, Antalya Havalimanı’na servislerle nakledildi. GZP’den önceki gün saat 17.50 de Ankara Esenboğa Havaalanı'na uçması gereken Anadolu Jet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşu gerçekleştirilemedi. Kontrol kulesinin izin vermediği sefer için uçuş bileti alan yolcular GZP'de 5 saate yakın bekletilmelerinin ardından şirket tarafından Kargıcak'taki Drita Otel'de misafir edildiler. Saatler sonra firma tarafından yolculara uçuşun dün sabah 08.45'de gerçekleştireceği söylendi. Havalimanına getirilen yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferin 09.40'a ertelendiğini burada öğrendi. Uzun süren bekleyişin ardından sinirleri gerilen yolcular, GZP'de hava koşullarının uçuşa elverişli olmaması gerekçesiyle uçuşun 11.00'e  ertelendiğini öğrendi. Saat 11.00’de de uçakları havalanamayan yolculara ''Olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkamıyoruz'' açıklaması yapıldı. Çok sayıda yolcu uçuşunu iptal ederek havalimanını terk ederken, kalan yolculara ''Servis otobüsümüz geliyor. Antalya'ya gideceğiz ve oradan uçacağız'' bilgisi verildi. 


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 23:43
Anahtar Kelimeler:
GzpAnkaraUçuşKonaklamaEsenboğa HavaalanıIptal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim