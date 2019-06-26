GZP Alanya Havalimanı'na yeni müdür! İşte o isim

İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nın işletmeci firması TAV, havalimanında yolcu taşımacılığının sona ermesinden sonra bazı isimlerle yollarını ayırırken bazı isimlerde ise görev değişikliği yaptı. Atatürk Havalimanı’nın kapanmasından sonra Vadi İstanbul’daki yeni yerine taşınan TAV’daki bu görev değişiklikleri havacılık camiasının bugünlerdeki en çok konuşulan konuları arasında. TAV’da 2006 yılından buyana birçok başarılı işe imza atan TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, Gazipaşa Havalimanı’nın yeni genel müdürü oldu. TAV İstanbul İşletme Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Akgül, Gazipaşa Havalimanı’ndaki yeni görevine 1 Temmuz 2019’da başlayacak.