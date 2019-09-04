Guzyaka adaylıktan çekildi!

ALPER KUTAY

GUZYAKA, açıklamasında şunları söyledi: “9 Ağustos Cuma günü Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen’in istifasından sonra Gençlik Kolları başkanlığına şahsımı layık gören kamuoyuna ve sosyal medyadan veya birebir şahsıma verilen desteğe teşekkürlerimi sunuyorum. Gelen tepkiler üzerine ailemle, siyasi büyüklerimle ve Ak Parti’ye gönül vermiş genç kardeşlerimle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda aday olmama kararı aldım. Bu süreç içerisinde herhangi bir resmi adaylığım söz konusu değildir. Siyasi büyüklerimin atama ile değil kongre ile Gençlik Kolları başkanlığının daha iyi olacağı söylemleri bu kararımda etkili olmuştur.”