Güzide Kılıç perşembe günü uğurlanacak

EŞİ Altemur Kılıç ’ın ölümünden yaklaşık 1,5 yıl sonra hayata gözlerini yuman Güzide Kılıç'ın bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Kılıç çifti, uzun yıllardır Alanya'nın Tosmur Mahallesi'ndeki evlerinde yaşıyorlardı. Yeni Alanya, asla unutulmayacak olan Altemur Kılıç ve Güzide Kılıç çiftine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

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