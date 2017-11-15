Güzelbağlılar buluştu

GÜYADER Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasını kamuoyuna duyuran Basın Sözcüsü Ali Üzüm "Tüm Güzelbağlıları önümüzdeki günlerde bir araya getirip, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu birlik beraberlik içerisinde, yardıma muhtaç öğrencilerimiz ve ailelerimize bir koruyucu şemsiye olmaya çalışacağız" dedi.
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