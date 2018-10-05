'Güzelbağ'ı adı gibi güzelleştirdik'

BU kapsamda Güzelbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesinin ardından 8 bin metrekare parke taşı döşeme işi başlatıldı.

8 BİN METRE KARE PARKE TAŞI

Alanya Belediyesi yaptığı yatırımlar ve hizmetlerle kırsal mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güzelbağ Mahallesi’nde meydan düzenlemesi yapan Fen İşleri ekipleri, mahallenin kuzeyindeki yerleşim yerlerini de yeni yollara kavuşturdu. Yeni yolların ardından meydan düzenlemesi projesi hayata geçirilerek mahalle meydanı modern bir yapıya kavuşturuldu. Yine mahalle meydanında çocuk oyun parkını hizmete sunan Belediye son olarak ana yolları ve ara sokakları içine alan 8 bin metrekare parke taşı döşeme işi başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ, “BEKLENTİLERİMİZİN ÜSTÜNDE HİZMET ALIYORUZ”

Belediyenin yaptığı yatırımlarla Güzelbağ Mahallesi’nin daha yaşanılabilir bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, “ Son meydan düzenlemesi ile mahallemiz yeni ve modern bir görünüme kavuştu. Şimdi ise ara sokaklarımız dahil parke taşı ile çok güzelleşti. Daha önce çocuklarımız için okul bahçesi düzenlendi. Son olarak yeni bir oyun parkı yapıldı. Çocuklarımızın da tüm istekleri yerine geldi. Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

BAŞKAN YÜCEL, “GÜZELBAĞ ADI GİBİ GÜZELLEŞTİ”

Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında merkezden sonra ara sokaklarında parke taşı ile kaplandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şu an bölgede çok ciddi bir yol düzenleme ve parke işimiz var. 3 ayrı noktada çalışma yapıyoruz. Daha önce mevcut yolları daha işlevsel hale getirerek 10 kilometre asfalt yaptık. Mahalle merkezindeki okulu yeniden düzenleyerek çocuklarımızın hizmetine sunduk. Yine mahalle meydanında çocuk oyun parkını hizmete sunduk. Şu an mahalle meydanı yanı sıra kuzeydeki yerleşim yerlerine rahat ulaşım sağlanması için yol ve taş duvar çalışmamızın yanı sıra parke taşı döşeme çalışmamız devam ediyor. Güzelbağı adı gibi güzel bir belde haline getiriyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 15:58