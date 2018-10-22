Güzelbağ'da gündem yerel seçim

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı yerel seçim çalışmalarına son hızla devam ediyor. Cumartesi günü Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile pazar günü de Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile Alanya'da ziyaretler gerçekleştiren Toklu, haftanın ilk günü Güzelbağ'a giderek yeni Mahalle Başkanı Bayram Baykara'nın düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı. Başkan Toklu'ya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve yönetimi ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve yönetimi de eşlik etti. Başkan Toklu kahvaltı esnasında mahalle halkının istek ve taleplerini de dinledi. Mahalle sakinleri AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Toklu'ya hizmetler için teşekkür ettiler. Toklu ve yönetimi Güzelbağ'daki programın ardından Semerkand Vakfı'nın kermesinin açılışına katıldı. Hacı Memişler Cami önündeki kermes alanını ziyaret eden Toklu, açılış duasına katıldı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.