'Güzelbağ çalışmaları devam ediyor'

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) aylık olağan meclis toplantılarının kasım ayı oturumu, ALTSO Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı Metin Atalay başkanlığında gerçekleştirildi. Oda bünyesinde yürütülen çalışmaları aktarmak adına kürsüde yerini alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin konuşmasına, geçtiğimiz hafta Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Süngü Tepe üssünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden başta Alanya’dan Yusuf Önder olmak üzere 7 Mehmetçik için rahmet dileklerini sunarak başladı. Şahin “Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen talihsiz patlamada 7 Mehmetçiğimizin şehit olduğu, 25 Mehmetçiğimizin de yaralandığı haberini üzüntü içinde aldık. Şehit olan askerlerden aslen Bursa doğumlu olan ama uzun yıllardır ailesi ile Alanya’da yaşayan Topçu askerimiz Yusuf Önder’in şehitlik mertebesine ulaşması ile tüm ülkemize olduğu gibi Alanya’mıza da şehit ateşi düştü. Binlerce vatandaşımız ile birlikte şehidimizi tekbirlerle ebediyete uğurlayarak şehidimize son görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜZELBAĞ SANAYİ SİTESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Konuşmasının devamında uzun süredir çalışmaları devam eden Güzelbağ Sanayi Sitesi’ne ilişkin son durumu aktaran Şahin “Malumlarınız olduğu üzere göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Güzelbağ Sanayi Sitesi ile ilgili oldukça zorlu ve uzun bir süreç yaşadık. Bugün de Alanya Güzelbağ Sanayi Sitesi ile ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda 24 Ekim günü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Güzelbağ Sanayi Sitesi 18. madde uygulaması ile ilgili imar daire başkanı Sayın Hüsamettin Elmas’ı ziyaret ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sayın Kerim Başkaptan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Sayın Erkan Demirci, Kooperatif Başkanımız Sayın Mahmut Köse ve ALSİAD Başkanı ve aynı zamanda Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Sayın Akın Tabaklar’ın da hazır bulunduğu ziyarette İmar Daire Başkanı Hüsamettin bey ile bölgede yapılması planlanan 18. madde uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunduk ve çalışmaların en kısa zamanda başlatılacağı ve tamamlanmasının sözünü aldık. İnşallah Alanya’mızın da marka değerine önemli bir katkı sunacak, Alanya’mızın ihtiyacı olan bu projeyi tamamlayıp mahalle aralarına sıkışıp kalan imalatçı firmalarımızı rahata kavuşturacağız” dedi.

ALANYA AVOKADOSUNA YÖREX’TE İLGİ ÇOK BÜYÜKTÜ

Başkan Şahin, Alanya muşmulasının ardından geçtiğimiz aylarda avokadoyu da Alanya adına tescillemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 24-28 ekim 2018 tarihleri arasında ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi’nde 9’uncusu düzenlenen YÖREX yöresel ürünler fuarında bir kez daha yerimizi alarak Alanya’mızın yöresel ürünlerini binlerce katılımcıya tanıtma fırsatı yakaladık. Odamız öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ALTİD ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde katıldığımız fuarda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak coğrafi işaret tescillerini yaptırdığımız Alanya avokadosunu, Alanya yenidünyasını görselleri ve ikramlarımız ile ön plana çıkardık. Fuar sırasında TRT ile bir de röportaj gerçekleştirerek, başta Alanya avokadosu ve Alanya yenidünyası olmak üzere yöresel Alanya ürünleri hakkında önemli bilgiler aktardık. Ben sizlerin huzurlarında bir kez daha fuar organizasyonumuz için destek veren, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘GÖREVE BAŞLADIĞIMIZDAN BERİ ‘EĞİTİM’ DİYORUZ’

Göreve geldiği günden bu yana öncelik sıralamasında ilk yeri eğitime verdiklerini vurgulayan Şahin “Odamız eğitim faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve artık geleneksel hale gelen kişisel gelişim seminerlerimizin 2018 yılı 2. Dönem programının startını, 3 Kasım günü ünlü yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın “Elma Dersem Çık” adlı programı ile verdik. Daha önceki yıllarda odamız konferans salonu ve anfi tiyatroda gerçekleştirdiğimiz programlar da büyük ilgi görmüştü. Önümüzdeki süreçte de üyelerimizin ve halkımızın görmek isteyeceği kişileri Alanya ile buluşturma çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

MEVLİD KANDİLİ MÜNASEBETİYLE İKRAMDA BULUNDUK

Mevlid Kandili münasebetiyle kandil simidi ikramında bulunduklarını kaydeden Şahin “İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s.)'in doğum gününü dün akşam, 19 Kasım pazartesi gününü 20 Kasım salıya bağlayan gecede idrak ettik. Her kandilde olduğu gibi bu kandilde de üyelerimize ve vatandaşlarımıza kandil simidi ikram ederek, kandillerini tebrik ettik” dedi.

‘ALTSO OLARAK YİNE BİR İLKE İMZA ATTIK’

Şahin 25-28 Kasım tarihlerinde Letonya’ya düzenlenecek olan KOSGEB Destekli İş Gezisi’ne de değinerek, “KOSGEB destekli iş gezilerimize devam ediyoruz. Önceki gezilerimizde KOSGEB gezinin yüzde 50 maliyetini karşılıyordu. Artık yüzde 60 karşılıyor. Yani geziye katılan iş adamlarımızın gezi ücretlerinin yüzde 60’ını KOSGEB karşılayacak. Ayrıca daha önce oda olarak KOSGEB’e başvurup geziyi düzenliyorduk. Artık yeni sisteme geçildi. TOBB aracılığıyla KOSGEB’e başvuruluyor. Biz de ALTSO olarak TOBB’a KOSGEB destekli iş gezisi için başvurup, onay olan ilk oda olduk. Bu da bizleri oldukça mutlu etti” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 16:51