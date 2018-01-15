Güzel spiker, Bozdağ haberini sunarken zor anlar yaşadı

Yaşadığı zor durum güzel spikerin vücut diline de yansıdı. Bir şekilde cümlenin sonunu getiren Burcu Kaya rahat bir nefes aldı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, ABD'ye tepki gösterdiği bir haberi izleyiciye aktarırken sıkınıtlı anlar yaşayan Burca Kaya cümlenin bir türlü sonunu getiremedi.

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