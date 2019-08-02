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Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Hakkari Valiliği'nce 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin de yaralandığı terör saldırısında kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden kişinin yakalandığı açıklandı

GÜNCEL 02.08.2019, 18:42 02.08.2019, 19:12 Enes Subaşı
Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme
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HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun dün Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi: 

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.08.2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13.03.2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

#ankara #güvenpark
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