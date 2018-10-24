Güvenlik önlemi yok, denetim hiç yok!

SARAY Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde yaklaşık 1 hafta evvel yıkılarak çalışmaları başlatılan inşaat alanı güvenlik zafiyeti yaratıyor. Çalışmalarına devam edilen inşaatın ise etrafında herhangi bir güvenlik önlemi söz konusu değil. Yola sıfır inşaat alanında iş makineleri tarafından taşınan moloz yığınları bölge halkını tedirgin ederken, yıkım esnasında da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ettiler. Güvenlik önlemi alınmayan inşaatın hemen önünde devam eden yaya kaldırımı ise kullanılamaz bir halde. Tahrip olan kaldırım üzerinde yürünememesi sebebiyle yola inmek zorunda kalan vatandaşların da canı bir kez daha tehlikeye giriyor. Bölge halkı 1 haftadır hop oturup hop kalktıklarını, sürekli tedirginlik yaşadıklarını ifade ederken yetkili birimlere şikayette bulunmalarına rağmen herhangi bir denetim yapılmadığına da dikkat çekti. Güvenlik önlemi alınmayan inşaat alanının önünde bulunan bir elektrik direğine asılmış iş güvenliğini esas alan tabela ise yaşanan çelişkiyi gözler önüne serer nitelikte. Yetkililerin gereken denetimi ne zaman gerçekleştireceği ise tam bir muamma…