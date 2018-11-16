Güvenliğiniz için ‘Alara’

-Ceren ŞAHİN

ALARA Güvenlik 2005 yılında dönemin Alanya Emniyet Müdürü Mehmet Akarsu tarafından kurulmuş olup 2016 yılından bu yana da emekli polis memuru Mikail Kalkan idaresinde Alanya halkına hizmet veriyor. 2006 yılında açılan eğitim birimiyle de Akdeniz bölgesinin ilk güvenlik eğitimi veren kurumu olma özelliği taşıyor. Yılların deneyim ve birikimi ile güvenlik hizmetinde fark yaratan Alara Güvenlik, yaz-kış hizmet verme kapasitesiyle yalnızda turizm değil her sektöre hitap ediyor. Alara Güvenlik sahibi Mikail Kalkan ihtiyaç doğrultusunda temizlik sektörüne de girdiklerini ifade ederken, kurum bünyesinde vermiş oldukları hizmetleri şu ifadeler ile aktardı:



‘YILIN 12 AYI HİZMET VERİYORUZ’

“Alara Özel Güvenlik Hizmetleri Şirketi 2005 yılında dönemin Emniyet Müdürü tarafından kurulmuştur. 2006 yılında da Akdeniz bölgesinde güvenlik ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim okulunu açmıştır. Hizmet alanında 2005, eğitim alanında ise 2006 yılından bu tarafa faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. 22 yıl Alanya’da terörle mücadele, güvenlik, devlet büyüklerini koruma ve özel güvenlik şube olmak üzere farklı alanlarda emniyet teşkilatı içerisinde görev aldım. 2016 yılında emekli olmamın ardından da Alara Özel Güvenlik Şirketi’ni tamamen devraldım. Önceliğimiz kaliteli özel güvenlik hizmeti sunabilmek. Hizmette kalitenin sağlanabilmesi için de en temel basamak eğitimden geçiyor. Bu anlamda çağa ayak uyduran sınıflarımızla Alanya’da eğitim hizmetleri veriyoruz. Sahil şeridinde bulunan oteller kapsamında turizm sektöründe, AVM’ler ve kitle çeken alanlar olmak üzere hizmet sektöründe ve hemen hemen her alanda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yazın yaklaşık 250 kişi, kışın ise 60 kişiyle yılın 12 ayı boyunca aralıksız olarak hizmet veriyoruz. Yanı sıra memleketimizin Kayseri olması sebebiyle, bir şubemiz de Kayseri’de bulunmakta. Orada da gerek güvenlik gerekse de temizlik alanlarında hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kayseri’de şuan 200 personel istihdam ediyor ve eve yönelik temizlik hizmeti de sunuyoruz.”



‘HİZMETTE KALİTENİN SIRRI EĞİTİM’

“Geleceğin güvenlik personellerini yetiştirmek adına da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Başarılı bir güvenlik hizmeti sunmanın yolunun eğitimden geçtiğini iyi biliyoruz. Bu anlamda eğitim sınıflarımız ve öğrencilerimiz son derece büyük bir önem arz ediyor. Çağa ayak uyduran ve kaliteyi odak alan bir eğitim anlayışı ile sınıflarımızı sürekli olarak revize ediyoruz. Nezih bir ortam içerisinde 100 saat silahsız temel eğitim dersi, 120 saat de silahlı eğitim dersi veriyoruz. Özel güvenlik hukuku, toplumsal olaylar, kişiyi koruma, yangın eğitimi, etkili iletişim ve ilk yardım eğitimlerini kapsayan toplamda 8 teorik dersimiz bulunmakta. Teorik eğitim süreci tamamlandıktan sonra ilgili sınavlarda başarılı olan öğrencilerimize sertifikalarını takdim ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerimiz de mevcut. Güvenlik adına kullanılan teknolojik cihazların kullanımına yönelik uzmanlarımızca eğitimler verilmektedir.”



‘ÖZEL GÜVENLİK GELECEĞİN MESLEĞİ’

“Türkiye genelinde 250 bine yakın özel güvenlik görevlileri hizmet vermekte ve gün geçtikçe de ihtiyaç sebebiyle sayıları artmakta. Bu noktada geleceğin mesleklerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Güvenlik görevlilerinin ülke genelinde bazı sorunları da var. Bu sorunların da ilgili makamlarca en kısa sürede çözüleceğine dair inancımız sonsuz.”

‘TEMİZLİK HİZMETLERİMİZ DE MEVCUT’

“Turizm sektörüne ilişkin çalışmalarımız dahilinde ihtiyaç doğrultusunda Alara Temizlik Hizmetleri Şirketi’ni de bünyemize dahil ettik. Bu anlamda otellerimize güvenlik hizmetinin yanı sıra temizlik hizmeti de sağlayabiliyor, personel ihtiyacını karşılayabiliyoruz.”