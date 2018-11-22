Güvenli okul 'Bahçeşehir'

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ve CSG City Security Group işbirliği ile uygulanan Güvenli Okul Projesi kapsamında Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Güvenli Okul Konferansı gerçekleşti. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’nun da katıldığı konferansta, Türkiye’de ilk defa Güvenli Okul Projesi uygulamasını hayata geçiren CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZTÜRK: AMACIMIZ KORKU ÜRETMEK DEĞİL ÇÖZÜM BULMAK

Gerçekleşen konferansta öncelikle ‘güvenli okul’un tanımını yapan Öztürk “Güvenli okul, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının kendini iyi ve güvende hissettiği, kaygı ve korkunun olmadığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan güvende hissettiği yerdir. Okullarda en fazla yaşanan sıkıntılara baktığımızda okulların fiziki ve mimari yapısından kaynaklanan sorunları, okul giriş ve çıkışları ile ziyaretçi girişlerinde yaşanan sorunları, şiddeti, akran zorbalığını, siber zorbalığı, madde kullanımı sorununu görüyoruz. Bunun dışında okul yolunda özellikle servislerde güvenli ortamın sağlanmayışından, servis personelinin yeterli eğitim alamamasından kaynaklanan sorunlarda var. Bizim amacımız ise sorunları tartışarak korku üretmek değil bunlara çözüm bulmak” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİN % 22’Sİ OKULUNDA KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR’

Öztürk, Güvenli Okul Projesi kapsamında 2017 yılında Türkiye’deki 23 il ve 2 bin 770 öğrenci üzerinde yapmış oldukları araştırmanın sonuçlarına dair bilgiler vererek “CSG ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde 2017 yılında yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye’de öğrencilerin yüzde 22’si okulunda ve okul yolunda karşılaştığı problemlerden dolayı kendini güvende hissetmiyor. Türk Eğitim-Sen’in (2017) araştırmasına göre güvenlik okulların yalnızca yüzde 15’inde güvenlik görevlisiyle yüzde 59’unda nöbetçi öğretmenlerle yüzde 12’sinde kamerayla, yüzde 6’sında hizmetli ya da memurla sağlanmakta, yüzde 8’inde ise hiçbir güvenlik önlemi bulunmamaktadır. Güvenlik denilince sadece okula dışarıdan yönelen tehdit ve tehlikeleri algılıyoruz. Ancak en çok dikkat çeken şiddet olaylarının başında akran zorbalığı geliyor. Öğrencilerin %38’ine göre okullarında akran zorbalığı yaşanmakta, %19’una göre okulları güvensiz bir bölgede bulunmaktadır, %30’una göre okulları doğal afetlere karşı dayanıksız ve hazırlıksızdır, %57’sine göre ise okul trafik yoğunluğunun yaşandığı bir bölgede yer almaktadır” şeklinde konuştu.

OKULLARDA GÜVENLİK YÖNETİMİ OLUŞTURULMALI

Okulların fiziki ve mimari güvenliğinden giriş çıkış güvenliğine, okul ikliminden öğrencilerin güvenliğini tehdit eden şiddet, bağımlılık, okul kaza ve yaralanmalarına kadar birçok başlıkta okullarda güçlü bir güvenlik algısı ve yönetimi oluşturulması gerektiğini belirten Öztürk “En önemli ihtiyacımız; okul paydaşlarının kendini fiziksel, psikolojik, sosyal açıdan özgür ve güvende hissettiği bir okul iklimi yaratmaktır. Okulların daha güvenli olması, öğrenci ve öğretmenlerin derslerine odaklanmasını, moral ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyerek okul başarısını artıracaktır. Sorunların önceden öngörülmesi ve eksikliklerin giderilmesi olası riskleri azaltacaktır. Yarınlarımızın en büyük gücü ve umudu çocuklarımıza hak ve özgürlüklerinin korunduğu, suç ve şiddetten zarar görmedikleri, barışçıl ve mutlu insanların yaşadığı bir dünyanın bırakılması tüm insanlığın ortak görev ve sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.