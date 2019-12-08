Güvende hissetmeyen kadınlar işaretledi! Türkiye işaretlere boğuldu

BM’nin “Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” kampanyasında binlerce kadın Türkiye’de kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri interaktif harita üzerinde ateş böcekleriyle işaretledi. Haritaya göre, Türkiye’nin hiçbir yeri kadınlar için güvenli değil.

Türkiye ışıl ışıl



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayan ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar sürecek olan 16 günlük aktivizm kampanyasının çağrısına uyan binlerce kadın, Türkiye’de kendilerini güvensiz hissettikleri yerleri ateş böcekleriyle aydınlattı. Haritaya bakıldığında başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye ışıl ışıl!



"Gecenin karanlığında birbirlerini korumak için..."



Millliyet'in haberine göre, BM tarafından açılan ‘atesbocekleri.info’ isimli sitede kampanyanın amaçları ve nedenleri ise şöyle anlatıldı: Yaşadığın kentte kendini güvende hissediyor musun? Sokakta yürürken seni tedirgin eden şeyler oluyor mu? Sözlü tacizle karşılaşıyor musun? Yanından geçerken omzuna çarpan, aracınla giderken trafikte seni sıkıştıran oluyor mu? Toplu taşımaya binerken kalabalık olmasına dikkat ediyor musun ya da toplu taşımada yalnız kalmaktan kaçınıyor musun? Yürüdüğün sokaklarda yeterli aydınlatma var mı? Yanmayan sokak lambaları, yolunu değiştirmene neden oluyor mu? Zaman zaman bir çukura denk gelip düşme tehlikesi geçiriyor musun? Kaldırımın yüksekliği yüzünden asfaltın kenarından yürümek zorunda kaldığın oluyor mu? Cevabın ‘Evet’ ise, sen de kamusal alanda (sokakta, iş yerinde, eğlence yerlerinde) şiddete maruz bırakılıyorsun. Kamusal alandaki şiddetten en çok kadınlar ve kız çocukları etkileniyor; sokakta yürürken, alışveriş yaparken ve toplu taşımayı kullanırken güvende hissetmiyorlar. Şiddetten arındırılmış bir hayat, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit bireyler olarak toplumsal hayat içerisinde yer almalarının ön koşullarındandır. Ateş böcekleri birbirlerini korumak, gecenin karanlığında birbirlerini kollamak için bir yanıp bir sönen ışıklarıyla sessiz bir iletişim içindeler. Uzaktan bir yangın yerini anımsatan bu bol ışıklı iletişim onların hayatta kalmasını sağlıyor. Her bir ışık güveni simgeliyor. Bu kusursuz iletişim, şiddet gören kadınlar için neden bir çözüm olmasın? Siz de bir yerlerde kendinizi güvensiz hissediyorsanız oraya bir ateş böceği bırakın, karanlığı aydınlatın.