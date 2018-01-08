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Manavgat Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Odası'nın genel kurulunda Abdullah Akça yeniden başkan seçildi

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Manavgat Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Odası'nın genel kurulunda Abdullah Akça yeniden başkan seçildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
Güven tazeledi 
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MANAVGAT Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası'nın 5'inci Olağan Genel Kurulu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Abdullah Akça ve Durmuş Yıldız'ın aday olduğu genel kurula Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Servisçiler Odası yeni Başkanı Mustafa Aydın'da katıldı. Genel kurulda divan başkanlığını Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Şahin, yardımcılığını ise Alanya Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası Başkanı Velittin Yenialp yaptı. Yönetim, denetim kurulu raporları ile bilançonun okunmasıyla devam eden kongrede başkan adaylarının konuşmasının ardından seçime geçildi. 
686 OY KULLANILDI
Odaya kayıtlı 840 üyeden 686'sının oy kullandığı seçimde 470 oy alan mevcut Başkan Abdullah Akça yeniden seçildi. Diğer aday Durmuş Yıldız 214 oyda kalırken, kullanılan 2 oy geçersiz sayıldı. Abdullah Akça başkanlığındaki yönetim kurulu asil üyeleri ise şöyle: Süleyman Ünal, Ahmet Yaşar Bal, Süleyman Öz, Mehmet Deniz, Hüseyin Kalkan, Celil Çataltepe; Denetim kurulu asil üyeleri; Haşim Işık, Hüseyin Dönmez ve Mustafa Servet Ekizarslan. 

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