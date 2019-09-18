Gür Ailesi Alanya'da taziyeleri kabul edecek

JUSTİNİANO Oteller Grubu sahipleri olan Mehmet, Ahmet, Seyit Ali ve Ömer Gür kardeşlerin anneleri Hanım Gür (93) hayatını kaybetmişti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Hanım Gür’ün cenazesi Ankara Hacı Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.Annelerini kaybeden Justiniano Oteller Grubu sahipleri Mehmet, Ahmet, Seyit Ali ve Ömer Gür kardeşler, Ankara'daki cenaze ve taziye törenlerinin ardından Alanya'da taziyeleri, 20 Eylül Cuma günü Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Justiniano Park Conti Otel'de kabul edecekler