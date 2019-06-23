Günün en acı karesi! Geriye bir tek bunlar kaldı

Konya'nın Çumra ilçesinde sulama göletine giren genç boğuldu

Günün en acı karesi! Geriye bir tek bunlar kaldı
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ALINAN bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Emin Durmaz, ilçedeki Apa  Sulama Göleti'ne girdi.
 
Durmaz, bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekilerin ihbarı üzerine  olay yerine polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama  Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Durmaz'ın cesedi bulundu.
 
Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
 

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