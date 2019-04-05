Günlük ücretleri 150 liraya yükseldi

ZORUNLU eğitimin 8 yıla yükseltilmesinin ardından, sanayide olduğu kadar kırsal köylerde de en büyük sıkıntı bazı meslekleri icra edecek yeni neslin yetişmemesi oldu. 10-15 yıl öncesine kadar köyde yaşayan herkesin başarı ile yaptığı çapalama işini yeni neslin masa başında iş özentisi nedeniyle yapacak genç kalmadı. Bir zamanlar en düşük ücreti alan iş kolu arasında yer alan çapacılık mesleğini yapanlar günümüzde 2 asgari ücrete eşdeğer ücretle çalışmaya başladı.

Tarım işinde çalışmak isteyene yılın her mevsimi iş olduğunu belirten Karpuzlu Tekeler Mahallesi sakinlerinden Namık Deveci, “Eskiden okula gitmeyen ya da gidemeyen herkesin asıl işi çapacılık olurdu. Şimdi herkes okuyor. Çapacılık yapacak genç kalmadı. Bu nedenle yevmiyeler de yükseldi. Havalar kurak gitmediği ve toprağın tavı yerinde olduğu sürece çapacılık çok zor değil. Ancak toprak kuruduğunda ve aşırı sıcaklar bastırdığında iş zorlaşıyor. Alışık olan da bir şekilde yapıyor. İşimizden memnunuz ama, sosyal güvence ve sigorta konusunda devletin bizim gibi çapacıları da gözetmesini bekliyoruz” dedi.