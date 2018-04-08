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Günlük kiralık eve "aile" yasağı geliyor

Günlük kiralamalara "aile" yasağı geliyor. Dairelerinin yarısından fazlasında aile oturuyorsa o binada günlük kiralama yapılamayacak

Günlük kiralık eve "aile" yasağı geliyor

Günlük kiralamalara "aile" yasağı geliyor. Dairelerinin yarısından fazlasında aile oturuyorsa o binada günlük kiralama yapılamayacak

08 Nisan 2018 Pazar 09:23
Günlük kiralık eve "aile" yasağı geliyor
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, üzerinde çalışılan düzenlemeye ilişkin, "Kafana göre kiralayamayacaksın. Yüzde 50'nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek" dedi. Tüfenkci, bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi:

"KAFANA GÖRE KİRALAYAMAYACAKSIN"

"(Günlük kiralama) Daha önce İçişleri Bakanlığımız sadece oteldeki gibi bilgilendirme istedi. Kime kiralandığının otellerdeki gibi kimliklerle İçişleri Bakanlığına bilgilendirmeyle yetiniliyordu. Şimdi burada da biz kira hukuku ve emlak piyasası noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik.

Çünkü burada da bir boşluk var. Bunun kiralanmasıyla ilgili de usul ve esaslara ilişkin bir çalışmayı yapıyorlar. Onu da yönetmeliğin içerisinde yayınlayacağız. Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 dairede aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi bu işe uygun daireler, binalar olacak. Örneğin yüzde 50'nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım. O da olmaz. Senin de alırken veya satarken ona göre düşünmen lazım. Ona göre fiyatlandırma, talep olacak. Bu tartışılıyor. Henüz nihai kararımızı vermedik.

"SIFIRDANSA BİLEREK ALMIŞSINDIR"

Konuştuğumuz çevrilen binalar. Onun için belirli şartlar koyup çoğunluk arayacağız. Zaten günlük kiralanan yeri sıfırdan almışsan bilerek almışsındır. Sonradan çevirme durumunda belirli bir çoğunluk arayacağız. Kafana göre kiralayamayacaksın.

Sen 'Ben evimi günlük kiralıyorum' diyemeyeceksin. Çoğunluğu toplayamazsan kafana göre 'Ben dairemi günlük kiraladım' diyemeyeceksin. Bunun için belirli bir çoğunluk aranmasının istiyoruz. Bunun oranına karar vermedik. Şu an bu konuda bir düzenleme yok, İsteyen kiraya verebiliyor. Bir boşluk var.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciAileYasak
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