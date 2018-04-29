Günlerdir aranıyordu. Bakın ne halde bulundu

BÜYÜKPINAR Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evinden annesinin evine gitmek için ayrılan down sendromlu Selime Erbaş'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda komando ve jandarma ekibi bölgeye gelerek kadının bulunması için çalışma başlattı. Bölgenin ormanlık alan olmasından dolayı iz takip köpeği ve drone da kullanılırken, arama çalışmalarına bölge halkı da katıldı. Erbaş, bugün ormanlık alanda bitkin vaziyette bulundu. Günlerdir aç kalan ve susuzluktan dudakları çatlayan Erbaş, tedavi için hastaneye kaldırıldı.