Güneyin turunç kokulu kızı: Akdeniz

ANTİK kentleri, kanyonları, koyları, şelaleleri, surları, mağaraları ve dünyaca ünlü sahilleriyle dünyanın en özel coğrafyalarından biri olan Akdeniz, binlerce yıllık güzelliğini, her yıl doğa ve tarih tutkunlarının beğenisine sunuyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu doğal cennette Ramazan Bayramı ve yaz tatilinde değerlendirilebilecek onlarca alternatif bulunuyor. Doğayla iç içe vakit geçirip tarihin derinliklerinde yolculuk yapmak isteyenler için görülmeye değer tatil duraklarını derledik.

Alanya

Yolu Alanya’ya düşenler için Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve Alanya Müzesi ziyaretçileri bekliyor. 1200’lü yıllarda Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kale, bugün Alanya’nın simgesi… Halen ayakta olan Kızıl Kule, tüm ilçesi izleyebilecek panorama sunuyor. Alanya’da gezilebilecek yerler listesinde mavi bayrağa sahip eşsiz güzellikteki Kleopatra Plajı ve astım hastalarına iyi gelmesiyle ünlü Damlataş Mağarası da unutulmamalı.

Sulu Ada

Beyaz kumu, pırıl pırıl denizi, Akdeniz foklarına, su kuşlarına ve orfozlara yuva olan sualtı mağaraları ile Sulu Ada, son yıllarda yerli ve yabancıların ilgi odağı haline geldi. Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan, antik çağda ‘Krambusa’ adıyla anılan Sulu Ada’nın en önemli özelliği, tatlı su kaynağı barındırması. Biyoçeşitlilik açısından son derece zengin olan adanın dünyaca ünlü Maldivler’i hatırlatan sahili, tur teknelerinin uğrak yerleri arasında.

Ceneviz Koyu

Musa Dağları’nın eteklerinde art arda sıralanmış koylardan biri olan Ceneviz, pembe-mor çiçekleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dik bir yamacın arkasında kalan bu koy, manzarayı tepeden seyretmek ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için oldukça keyifli. Burada etkileyici manzaranın yanı sıra, soyu tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Akdeniz fokları da rahatça gözlemlenebiliyor. Bölge, yıldızların altında kamp kurarak, teknolojiden uzak kalmak isteyenlerin yeni gözdesi.

Patara

Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi’nden denize açılan Patara, Likya’nın en eski şehirlerinden biri. Likya Birliği’nin başkentinde, Helenistik dönemde inşa edilen Meclis Binası ve Tiyatro gibi anıtsal yapılar yer alıyor. Ortaçağ boyunca önemini sürdüren Patara’da su yollarının en anıtsal bölümü, “Delik Kemer” olarak adlandırılıyor.

Side

Akdeniz’in büyülü maviliğini, tarihin ihtişamıyla buluşturan gerçek bir tanrıça Side Antik Kenti... Her ne kadar şehrin sembolü ‘nar’ olsa da, yarımadayla özdeşleşen en ünlü simge Apollon Tapınağı. Pamfilya’nın gözde kenti Side’ye, antik kenti çevreleyen surların ana kapısından giriliyor. Kapının karşısındaki anıtsal çeşmenin hemen yanında küçük dükkanlar, agora, tiyatro, hamam ve evlerin yer aldığı ana sütunlu yol sizi antik limana kadar götürüyor. Antalya’nın bu küçük yerleşimi, tarihi dokusu, şirin sokakları ve cumbalı taş evleriyle, konuklarına her mevsim hayatın tadını hissettirebilen bir şehir.

Doğal Havuzlar Koyu

Gazipaşa’daki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, denizin içindeki doğal havuzlarıyla ilgi çekiyor. Halk arasında “yalı taşı” olarak bilinen kayaların şekillendirildiği koy, sıra dışı bir görünüme sahip. Caretta Caretta’ların doğal koruma ve yumurtlama alanı olan sahil, izlenilebilecek en güzel gün batımı manzarasıyla oldukça keyifli kareler sunuyor.

Karaöz Sahili

Akdeniz’in gizli cennetlerinden biri olan Kumluca ilçesine bağlı Karaöz Sahili ve Korsan Koyu masmavi denize karşı, kuş sesleriyle oksijen deposu bir doğanın içinde huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Karayolu ile gitmek isteyenler Karaöz’e ve oradan da Gelidonya Feneri yoluna saparak Korsan Koyu’na ulaşabilirler. Likya Yolu’nda yer alan Korsan Koyu, Adrasan tekne turu rotasının da duraklarından biri. Bölgenin çevresinde yerli ve yabancı turistlerin en popüler tatil destinasyonları arasındaki Olimpos, Adrasan, Çıralı üçlüsü var.

Kekova

Kaş, Kalkan ve çevresinde doğa, tarih ve tertemiz denizlerle kaplı bu mavi gezide keşfedilecek 39 küçük koy var. Bölgenin yıldızı Kekova, yıllardır tüm dünya denizcilerinin de gözdesi… Demre ilçesindeki Kaleköy ve Üçağız açıklarında bulunan bu küçük ve kayalık ada, nostaljik bir sayfiye yeri havasıyla tatilcilerin içini ısıtıyor. Üzerinde pansiyonlar ve kafeler bulunan adaya ulaşım teknelerle sağlanıyor. Adaya gelen tatilciler, tekne turlarıyla Kaş ve Demre’deki muhteşem koylarda denize girme imkanı buluyor. Batık antik kentiyle de büyük ilgi çeken Kekova’da özel izin almak şartıyla dalış da yapılabiliyor.

Eğirdir Gölü

2017 yılının ilk aylarında aldığı ‘Cittaslow’ unvanıyla ününe ün katan 7 renkli Eğirdir Gölü’nün kıyısındaki Altınkum Plajı, huzurlu bir tatil isteyenler için bire bir. Eğirdir’de bulunan, içerisinde doğal balık havuzları, çeşitli hayvanlar, kuş türleri ve çeşitli bitkileri barından Rüya Park, yoğun ziyaretçi kabul ediyor. Sakinliği ve dinginliğinin yanı sıra yaz olmasına rağmen serinliği ile de dikkat çeken ilçe, son yıllarda ünlü yazarların da uğrak mekanı haline geldi.

Kaynak: Hürriyet