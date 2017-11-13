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Güney ve Bacak ulaşımı konuştu

Koordinatör Güney ve Başkan Bacak, Alanya'nın ulaşım sorunlarını anlatmak için bugün Antalya'daydı

Güney ve Bacak ulaşımı konuştu

Koordinatör Güney ve Başkan Bacak, Alanya'nın ulaşım sorunlarını anlatmak için bugün Antalya'daydı

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:25
Güney ve Bacak ulaşımı konuştu
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, kentin ulaşım sorunlarını gidermek için harekete geçti. Ulaşımda yaşanan sıkıntıları aktarmak ve sorunları çözmek için bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay'ı ziyaret eden Güney ve Bacak, sorunları birinci elden Atalay'a aktardılar. Güney, "Alanya'nın ulaşım konusundaki sorunlarını en aza indirgemek için çalışıyoruz. Sayın Atalay sıkıntıları tek tek not aldı. En kısa zamanda çalışmalara başlanıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyAlanya Minibüsçüler OdasıDoğan Bacak
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