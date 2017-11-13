Güney ve Bacak ulaşımı konuştu

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, kentin ulaşım sorunlarını gidermek için harekete geçti. Ulaşımda yaşanan sıkıntıları aktarmak ve sorunları çözmek için bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay'ı ziyaret eden Güney ve Bacak, sorunları birinci elden Atalay'a aktardılar. Güney, "Alanya'nın ulaşım konusundaki sorunlarını en aza indirgemek için çalışıyoruz. Sayın Atalay sıkıntıları tek tek not aldı. En kısa zamanda çalışmalara başlanıyor" dedi.