Güney'in annesi için tesbihat yapıldı

Haber: Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in geçtiğimiz Cumartesi günü 80 yaşında vefat eden annesi Menşure Güney için dün tesbihat yapılarak ardından taziye yemeği verildi. Koordinatör Güney'in Başkent Hastanesi altı, Opet Petrol yanındaki evinin karşısında kurulan taziye çadırlarında önce yemek ikram edildi, ardından Bostancı Cami'de tespih duası yapıldı. Yemeğe ve tespih duasına Güney ailesinin çok sayıda yakını ve seveni katıldı. Tespih duası ve yemeğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, siyasi partilerin ve meslek odalarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.
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