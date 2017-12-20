Güney'den Türkdoğan'a ziyaret

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'daki çalışmaları hakkında Türkdoğan'ı bilgilendiren Güney, "Büyükşehir olarak Alanya'ya ne kazandırabiliriz, bunun derdindeyiz. Bunun için yaptığımız pek çok hizmette sizinle istişare halindeyiz. Zaman zaman olumlu eleştirileriniz oluyor, bunlar için de teşekkür ediyoruz." dedi. Ziyaretlerinden ötürü Güney ve ekibine teşekkür eden Türkdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Toklu'yla yaptığı görüşmedeki ittifak vurgusunu hatırlattı. Türkdoğan, "Genel başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin hükümete verdiği desteğin AKP Alanya yönetimi ve bizim yönetimimiz arasında da devam edeceğini söylemiştim. Alanya'nın menfaatine olan her konuda size destek vermeye hazırız." diye konuştu.