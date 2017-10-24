Güney'den ASAT çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, birim amirleri ile Antalya'ya çıkarma yaptı. Güney'e İtfaiye Müdürü Mehmet Oral, Toptancı Hali Müdürü Halit Parlayüksel, Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, Mezarlıklar Müdürü Yakup Gök, Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar da eşlik etti. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'u ziyaret eden Alanya heyeti, ASAT Genel Merkezi'nde inceleme yaptı. ASAT'ın çalışmalarını anlatan Kurt, Alanya için de yatırımların devam edeceğini belirtti. Alanya'daki sorun ve istekleri Genel Müdür Kurt'a anlatan Güney, Kurt'a bugüne kadar yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Güney, Alanya'daki hizmet atağının sürdüğünü, 2017 yılı içerisinde vaat edilen tüm projelerin hayata geçeceğini söyledi.