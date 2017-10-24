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Güney'den ASAT çıkarması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve birim amirleri, ASAT Genel Müdürü Kurt'u ziyaret ederek Alanya'daki yatırımları konuştular

Güney'den ASAT çıkarması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve birim amirleri, ASAT Genel Müdürü Kurt'u ziyaret ederek Alanya'daki yatırımları konuştular

24 Ekim 2017 Salı 14:16
Güney'den ASAT çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, birim amirleri ile Antalya'ya çıkarma yaptı. Güney'e İtfaiye Müdürü Mehmet Oral, Toptancı Hali Müdürü Halit Parlayüksel, Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, Mezarlıklar Müdürü Yakup Gök, Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar da eşlik etti. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'u ziyaret eden Alanya heyeti, ASAT Genel Merkezi'nde inceleme yaptı. ASAT'ın çalışmalarını anlatan Kurt, Alanya için de yatırımların devam edeceğini belirtti. Alanya'daki sorun ve istekleri Genel Müdür Kurt'a anlatan Güney, Kurt'a bugüne kadar yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Güney, Alanya'daki hizmet atağının sürdüğünü, 2017 yılı içerisinde vaat edilen tüm projelerin hayata geçeceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 24.10.2017 14:25
Anahtar Kelimeler:
Mehmet OralASATHüseyin GüneyAntalya Büyükşehir Belediyesi
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