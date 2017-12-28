Güney Alanya'nın futbol turizminden kaybını değerlendirdi

ANTALYA'DA Ocak ve Nisan aylarında bin 500 takımın kamp yapacağı ve 100 milyon doların üzerinde bir gelir hedeflendiği açıklamalarından sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Büyük ihmal, büyük kayıp. Yüzlerce kamp tesisine sahip olan Antalya-Belek futbol turizminden Ocak ayında 100 milyon dolar kazanacak. Alanya bölgesi ise yine avucunu yalayacak" diyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in tespitine çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Dim TV'deki açıklamalarında 7 yıl önce AGC'de Alanya'da futbol turizmini başlatmak için konunun uzmanlarıyla düzenlediği toplantıyı hatırlatarak, kış ekonomisini canlandırmak için Alanya'nın ne yaptığını soran, kamp ve spor turizminde kaybedilen yıllar ve milyon dolarlara vurgu yapan Dim'in tespitlerine yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’den de bir açıklama geldi.

'YILLARDIR KONUŞULUYOR'

Kış turizmi içerisinde yer alan spor turizminin Alanya'da yıllardır konuşulan bir konu olduğunu ama bir türlü gerçeğe dönüştürülemediğini söyleyen Güney "Alanya'da yeni yapılan tesislerin veya daha önce yapılanların çoğu bu altyapıya uygun değil. Sonuçta Alanya çok eski bir turizm bölgesi, yıllardır turizmi geliştirmek için çalışılıyor. Ancak kış aylarında bağlantıların sağlanamaması ve tesis eksikliği sebebiyle kış turizmi gerçekleştirilemiyor" dedi.

'TURİZM POLİTİKASI UYGULANAMIYOR'

"Turizm politikalarının Alanya'da uygulanamamasına da bakmak lazım. Sonuçta herkesin birlik beraberlik içerisinde bir konunun üzerinde odaklanamamasından da kaynaklanan bir sorun bu" diyen Güney "Her kafadan bir ses çıktığı zaman olmuyor. Sonuçta Alanya'nın elinde şu an Dışişleri Bakanlığı gibi çok büyük bir güç var. Alanya için elini taşına altına koyacak birçok kişi var ama bunları tam olarak değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Tabi bunların önce proje haline getirilmesi, sonrasında devletten destek istemek lazım. Zaten birçok şeyde devlet projelere destek veriyor" diye konuştu.

'SAHA YAPMAKLA BİTMİYOR'

Güney şöyle devam etti: "Bazı açıklamalar yapılıyor zamanında saha yapıldığı ile ilgili ama sadece saha yapmakla bitmiyor. Sahayı yapıp o takımı buraya getiremedikten sonra o turizm gelişmiyor. Bunların bir bütün olarak düşünülmesi lazım. Ulaşımından, konaklamaya kadar hepsinin altyapısının halledilmesi gerek. Biz Alanya'da ulaşımı bile yeni yeni çözüyoruz. Havaalanının faaliyeti büyük çabalar sonucunda artmaya başladı. Altyapı için turizmle ilgili kurumlar ve turizmcilerin çok daha gayretli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE SAHİPLENMEK GEREK'

Otelcilerin zamanında sadece deniz, kum, güneş turizmi üzerinden güzel kazançlar elde ettiğini ama şimdi pazarın genişlediğini, sadece bunları pazarlamakla turizm yapılmadığını söyleyen Güney, şöyle devam etti: "Bunun yanında alternatifleri de sunmak lazım. Saha yapmaktan ziyade önce bunların sahiplenilmesi lazım. Sonrasında da sahası, ulaşımı, gerekli eğlence yerlerinin tümüyle ele alınması gerekiyor. Ayrıca bunların tanıtımını da yurt içi ve yurt dışında ciddi olarak yapmamız lazım. Bunun bir ayağını eksik yaptığınız zaman yürümez. Sadece havanda su dövmüş gibi olursunuz."

'PLANLARDA YER ALMALI'

"Alanya'da tesislerin yapılmasıyla ilgili bir arazi kısıtlaması olduğunu düşünüyorum" diyen Güney, "Özellikle sahil kesimleri belli bir alana sahip tesisler haline geldi. Spor turizmi için düşünülen ölçekteki tesislerin yapılması için merkez ve merkeze yakın bölgelerde arazi sıkıntısı var ama çevre arazilere bu tesisler kurulabilir. Bunun için de önceden bunun büyükşehir planlamasına önerilmesi ve hazırlanan planlarda yer alması gerekiyor" dedi.

'1400 DÖNÜM DAHA VAR'

Öte yandan, eski Konaklı Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Doğanay Otel üstünde tam 400 dönümlük arazinin 'Spor Alanı' olarak tahsis edildiği ve 15 yıldır boş beklediği ortaya çıkmıştı. 15 yıldır çivi çakılmayan bu araziye tesislerle birlikte en az 40 futbol sahasının sığabileceği belirtilirken, konuya ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Ali Şahin "Bu bölge futbol sahaları ve tesislerinin yapımı için son derece uygun. Alanya'da futbol sahası ve tesisi yapımı için arazi olmadığından söz edildiğini duyuyorum. Konaklı'daki bu 400 dönümlük arazinin hemen arkasında futbol sahası ve tesis yapımına son derece uygun, dümdüz 1400 dönüm daha var. Buralar Orman Bakanlığı'na ait. Eğer Orman Bakanlığı'ndan tahsisi yapılırsa, o civarda çok büyük alan var" dedi.