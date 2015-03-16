Güneşi gören sahile koştu

TURİZM kenti Antalya'da dün hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 22 dereceye ulaştı. Güneşli havayla birlikte soluğu sahilde alanlar, deniz sezonunu da açtı. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da bu mevsimde denize girmenin ayrıcalığını yaşadı. Bir yandan top oynayan, bir yandan da denize girerek eğlenen çocuklar neşe saçtı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazı anne ve babalar da çocuklarıyla kumda oynadı. Erken bronzlaşmak isteyen kadınlar gün boyunca güneşlendi. Amatör balıkçılar da oltalarını alıp sahile koştu. Sıcak havada balık tutmanın daha eğlenceli olduğunu söyleyen amatör balıkçılar "Su ısınınca balıklar yüzeye yaklaşıyor. Balık tutmak zevkli hale geliyor" dediler.

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