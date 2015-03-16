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Güneşi gören sahile koştu

Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükseldi, güneşli havayı görenler soluğu deniz kıyısında aldı

Güneşi gören sahile koştu

Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar yükseldi, güneşli havayı görenler soluğu deniz kıyısında aldı

16 Mart 2015 Pazartesi 18:27
Güneşi gören sahile koştu
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TURİZM kenti Antalya'da dün hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 22 dereceye ulaştı. Güneşli havayla birlikte soluğu sahilde alanlar, deniz sezonunu da açtı. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da bu mevsimde denize girmenin ayrıcalığını yaşadı. Bir yandan top oynayan, bir yandan da denize girerek eğlenen çocuklar neşe saçtı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazı anne ve babalar da çocuklarıyla kumda oynadı. Erken bronzlaşmak isteyen kadınlar gün boyunca güneşlendi. Amatör balıkçılar da oltalarını alıp sahile koştu. Sıcak havada balık tutmanın daha eğlenceli olduğunu söyleyen amatör balıkçılar "Su ısınınca balıklar yüzeye yaklaşıyor. Balık tutmak zevkli hale geliyor" dediler.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 17:32
Anahtar Kelimeler:
Amatör BalıkçılarHava SıcaklığıHavaSahilGüneş
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