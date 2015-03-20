Güneş tutulması ne zaman illere göre saati?

YİRMİ Mart 2015 Güneş tutulması gerçekleşiyor. Peki Türkiye'de hangi illerde güneş tutulması ne zaman olacak, hangi ilde saat kaçta gerçekleşecek. Güneş tutulması bugün (20 Mart 2015 cuma) gerçekleşiyor peki hangi ilde saat kaçta tam güneş tutulması gerçekleşecek işte güneş tutulmasının zamanı. İstanbul'da güneş tutulması saat 11.57 'de , İzmir 'de saat 11.51 'de , Eskişehir de saat 11.59 'da , Antalya 'da saat 12.03 'de Erzurum'da ise saat 12.18 'de gerçekleşecek.

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Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşen güneş tutulması, bugün İstanbul'da 10.52'de parçalı tutulma şeklinde başlayacak. 11.56'da maksimum seviyeye ulaşacak güneş tutulması saat 13.02'de sona erecek.

Güneş tutulmasının başlangıcının olacağı ilk il İzmir olacak. Saat 10.48'de İzmir'de başlayacak güneş tutulması sırasıyla Bodrum, Marmaris, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum şeklinde doğuya ilerledikçe dakika dakika artacak.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ İLDE NE ZAMAN SAATLER?

Güneş tutulmasının en heyecan verici anı tutulma ortası ise İzmir'de saat 11.51'de gerçekleşecek. Tutulma ortası İstanbul'da saat 11.57, Bursa'da saat 11.56, Denizli'de saat 11.54, Eskişehir'de saat 11.59, Antalya'da saat 11.56, Ankara'da saat 12.03, Konya'da saat 11.02, Mersin'de saat 12.03, Kayseri'de saat 12.07, Samsun'da saat 12.11, Adana'da saat 12.05, Gaziantep'te saat 12.09, Malatya'da saat 12.12, Diyarbakır'da saat 12.15 ve Erzurum'da saat 12.18'de yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUYOR?



Güneş tutulmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Özkan, Ay'ın gündüz Güneş'in önüne geçerek ışınları engellemesiyle oluşturduğu gölgenin dünyanın belirli bölgelerini kapattığını belirterek, kapanan bu yerlerde güneş tutulmasının olduğunu anlattı.

GÜNEŞ TUTULMASI EN İYİ NERDE GÖRÜLECEK?

Güneş tutulmanın Türkiye'den parçalı olarak görüleceğini ifade eden Özkan, esas tutulmanın Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Faroe ve Svalbard adalarında olacağını, o bölgelerin tam kararacağını kaydetti.



GÜNEŞ TUTULMASI İSTANBUL'DA YÜZDE KAÇ OLACAK?

Profesör Özkan güneş tutulmasıyla ilgili şu bilgileri verdi;

"Bu yüzde 43 karanlık olacak anlamına gelmiyor. Vatandaşlar normalde bunu fark etmeyecek. Ancak özel olarak ve önlemini alarak bakarsa görebilecek. Tutulmaya çıplak gözle bakmak çok tehlikeli. Çıplak gözle bakıldığında ışınlar retinaya zarar verir ve kör olma olasılığı var. Özel gözlüklerle veya kaynakçı gözlüğüyle bakılabilir. Röntgen filmleriyle de kısa süreli bakıp çekme suretiyle bakılabilir. Tutulma için özel gözlüğü olanlar bu güzel doğa olayını izleyebilirler. Tüm halkımızın bunu merak etmesini ve önlemini alarak bakmasını istiyoruz" diye konuştu.



İKİNCİ GÜNEŞ TUTULMASI EYLÜL AYINDA

Normalde bir yılda 12 kez olması gereken tutulmanın Ay ve Dünya'nın yörüngesi arasındaki 5 derecelik açıdan dolayı yılda 2 ile 5 kez arasında meydana geldiğini dile getiren Özkan, "Bu yılın ilk tutulması. İkincisi de eylülde olacak ama Türkiye'den görülmeyecek. Tam tutulma 2060'da ülkemizden izlenebilecek" dedi.



İSTANBUL'DA GÜNEŞ TUTULMASINA YAĞMUR ENGELİ



Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Özkan, bugün İstanbul'da yağış beklenmesi nedeniyle tutulmanın izlenemeyebileceğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hava durumunu takip ediyoruz. En azından 11.00 ile 13.00 arasında açar da bu güzel doğa olayını hep birlikte görürüz. Bu odadan gözlemi yapacağız. Çekimler yapacağız. İki portatif teleskobumuzu da kuracağız. Hem öğrencileri hem halkımızı, gelenleri bilgilendireceğiz. Nasıl bakmaları konusunda uyarılarımızı yapacağız. Hava açık olduğu takdirde Gözlemevi'ndeki teleskobumuzla bakacağız. Ancak hava kapalı olduğunda bilimsel bir çalışma yapamayacağız. Bunun için tutulmayı görmemiz lazım. Havanın açmasını, bulutların çekilmesini bekleriz. Araştırmalar açısından önemli bir doğa olayı. Tam güneş tutulmasında, güneş diskinin kenarlarını görebildiğimiz için bilinmeyen kısımlarını açıklama imkanına sahibiz. Bazı olayları sadece teleskopla 1-2 kişi görür. Ama bu öyle bir doğa olayı ki tüm insanların görebileceği bir şey."

GÜNEŞ TUTULMASI DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Özkan, Gözlemevi'nde her gün düzenli güneş gözlemleri yaptıklarını, güneşteki patlamaları takip ettiklerini belirterek, aldıkları görüntüler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Halkın güneş tutulmasıyla ilgili batıl inançlara da inanmaması gerektiğini ifade eden Özkan, "Deprem ve tsunaminin güneş tutulmasıyla ilgisi yok. Nasıl gece ve gündüz oluyorsa güneş batıp doğuyorsa bu da öyle bir şey. Bilim, tutulmanın zamanını hesaplayabiliyor. İnsanlarımız dedikodulara, hurafelere değil bilime inansınlar" dedi.

GÜNEŞ TUTULMASI SELFİE ÇEKMEYİN!

Bilim adamları, yarın gerçekleşecek tam güneş tutulması sırasında akıllı telefonlardan selfie çekilmemesi uyarısında bulundu. Tam bu anda çekilecek selfielerin körlük riskini de beraberinde getirebileceği belirtildi.

İngiltere Göz Doktorları Koleji'nden yapılan açıklamada, tutulma sırasında güneşe doğrudan bakılmaması gerektiği vurgulandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr Halil Kırbıyık da, Güneş'e doğrudan çıplak gözle bakılmaması uyarısı yaptı. Prof. Dr. Halil Kırbıyık, "Ya güneş gözlüğü, ya da isli cam veya özel gözlüklerle bakılsın ki, ultraviyole ışın bakımından gözler zarar görmesin" dedi. Güneş tutulması sırasında selfie çekerken güneşe çok kısa bir süreyle bakmak dahi gözün gerisinde yanıklara yol açabiliyor.

GÜNEŞ TUTULMASININ TÜRKİYE'YE ETKİLERİ NE OLACAK?

Ülkemiz açısından baktığımızda geçtiğimiz sınavlarda başarılı olamadığımızı görüyorum. Bu nedenle önümüzdeki süreçte ülkemizin kıtlıkla ve sağlıkla sınava tabi olacağını gözlemliyorum. Bu sınavın sebebinin de insanların kötülüğe olan kabul ve eğilimleri olduğunu görerek ve üzülerek bu durumu paylaşıyorum. Bu dönemde sıvı ve gazlarla ilgili kaza ve afetlerin olma ihtimali de yüksek bu nedenle elimizden geldiğince kontrollü davranmalıyız. Bu gezegensel konumların etkileri hemen oluşum gösterdikleri gün gerçekleşmez öncesinden de kendisini hissettirmeye başlar ve etkileri 6 aya kadar hatta 1 yıla kadar yayılır. Özellikle güneş tutulmalarında bu böyledir. Bununla beraber kare açılar etkilerini daha kısa sürede gösterebilirler.