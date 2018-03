Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

tutulması bugün (20 Mart 2015 cuma) gerçekleşiyor peki hangi ilde saat kaçta tam güneş tutulması gerçekleşecek işte güneş tutulmasının zamanı. İstanbul'da güneş tutulması saat 11.57 'de , İzmir 'de saat 11.51 'de , Eskişehir de saat 11.59 'da , Antalya 'da saat 12.03 'de Erzurum'da ise saat 12.18 'de gerçekleşecek.

(ASTROLOG NURAY SAYARI YORUMU)

KOÇ: Eskiyi geride bırakıp yeniye hazırlanmaya gayret edin.geçmişe asla ÖZLEM duymayacaksınız.Gerçekte ne istediğinizi ve kim ile nasıl yolunuza devam etmek istediğinizi anlamak hislerinize Önem vermelisiniz.

BOĞA: Geleceğe ilişkin plan ve hayallerinize daha gerçekçi bakmaya çalışın, sil baştan başlamanıza neden olabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Tutulmayla birlikte kariyerinizde ve iş yaşamınızda büyük değişimler söz konusu olurken Hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilirsiniz.

YENGEÇ: Tutulmayla birlikte sosyal yaşama olan bakış açınızı, ve değerlerinizi inanç felsefe ve öğrenim ,bilgi alanlarında gelişip değişmeler yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Tutulma ile birlikte çevrenizde olup biten herşeyle alakalı olan olaylardan etkilenmeniz söz konusu iş ve maddi korkular veya kriz içeren Herşeyi kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz.

BAŞAK: Tutulma ile birlikte evli olanlar eşiniz, yakın ilişkilerinizde bitiş ve başlangıçları bir arada yaşayabilirsiniz. İş ve maddi konularda değişimler olması olası.

TERAZİ: Tutulma ile birlikte gündelik yaşamınızı düzeninizi, Önemli olurken görsel ve duygusal yükselmeye Önem verebilirsiniz.Gecmişin yüklerini bırakmanız Şart olacak.

AKREP: Tutulmayla birlikte her konuda ve hayatın gerçekçi kabullenici yaklaşmanız gerekebilir. Bu dönem size yoğunluk veren şeylerin problemlere neden olduğunu fark edebilirinsiniz alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz.

YAY: Tutulmayla birlikte Hayatınızın temelini oluşturan önemli ileri ve sorumluluklar adına (iş yaşamı,evlilik,yerleşim,aile yaşamı) gibi temel alanlarda Köklü değişimlerin olması ön planda.

OĞLAK: Tutulmayla birlikte yakın ve sosyal çevre iletişimlerde bitiş ve başlangıçları bir arada yaşayabilirsiniz.

KOVA: Tutulmayla birlikte para kazanma ve harcama konularında değişimler olurken bütçenizi gelirinizi veya kaynaklarınızı ilgilendiren konular önem kazanıyor.

BALIK: Tutulmayla sizin burcunuzda gerçekleşiyor eskiyi yıkacak hemen her konuda yeniye konsantre olmaya hazırlanıyorsunuz.





ASTROLOG NURAY SAYARI GÜNEŞ TUTULMASI YORUMU

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı internethaber'e verdiği röportajda 20 Mart'taki güneş tutulması için önemli uyarılarda bulundu. Nuray Sayarı'ya göre 20 Mart güneş tutulması depremleri tetikleyebilir. Nuray Sayarı'nın güneş tutulması hakkındaki görüşleri şöyle; “2015 yılının Güneş tutulması 20 Mart’ta Balık-Başak burçları aksında gerçekleşecek. Bu tutulma depremin habercisi. Neptün de Balık burcunda olduğu için puslu duygular veriyor.

MART, NİSAN, MAYIS AYLARINA DİKKAT

Türkiye’nin yıldız haritasını yorumladığımda mart, nisan ve mayıs ayında terör içeren olaylar ve deniz kazaları yaşanabilir. Hava, toprak ve suda tehlikeler söz konusu. Ayın 20’sinde Balık burcunda tam bir Güneş tutulması olacak. 4 Nisan yılın ilk ay tutulması terazi burçları aksında gerçekleşiyor, yine bu tutulmalarda ölümler artabilir. Uçak kazaları ve kaçırmalar, saldırı ve terörle ilgili olaylar patlamalar, devlet adamlarına suikast yaşanabilir, inşallah olmaz ve ben yanılırım.

ASTROLOG NİLDA EFEÇINAR GÜNEŞ TUTULMASI İÇİN NE DİYOR?

Öncelikle belirtmeliyim ki söz konusu bu astrolojik etkiler 2012 yılı itibariyle başlamış olup önümüzdeki 20 Mart’ta Balık Burcu’nda gerçekleşecek güneş tutulmasıyla bir sonuca doğru ilerleyecektir. Eylem- Sonuç ilişkisine her birey, her toplum ve her ülke kendi seçimlerinin sonuçları olan meyvelerini toplamaya başlayacaktır.

BU GÜNEŞ TUTULMASI 1999 DEPREMİNDEKİ GİBİ