Güne Bakan, Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya'nın' canlı bağlantı konuğu

SANATÇI ruhunu müziğe başarılı bir şekilde yansıtan Güne'nin, notalarında aşk'ın her halini yansıtan çok sayıda bestesi bulunuyor. Müzik alanında aldığı eğitimleri; üretken ve yaratıcı kimliği ile de pekiştirip müzik piyasasına güzel eserler sunma, harika projelerini müzik severler ile buluşturma konusunda hedefleri bulunan genç şarkıcı Güne'nin ilk single çalışması olan 'İnanamam' isimli şarkısını kliplendirerek, müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı.

Güne Bakan 31 Temmuz Çarşamba günü saat 10:50 'de Yeni Nesil Kanal Dim TV 'de Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya' nın canlı bağlantı konuğu olacak.Sakın Kaçırmayın !

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:05