Gündoğmuşlular için konferans günü

BEDAN Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ‘Geçmişten günümüze, bölgemizin ve köyümüzün tarihi’ konu başlıklı konferansı Alanya’da gerçekleştirecek. Konaklı Turizm Lisesi ev sahipliğinde yapılacak konferans, bugün saat 20.00’de başlayacak. Konferansa Gündoğmuşlu Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan, konuşmacı olarak katılacak.

SELİM HİLMİ ÖZKAN KİMDİR?

13 Şubat 1974 tarihinde Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Isparta Şarkikaraağaç’ta, ortaokulu Şarkîkaraağaç Lisesi'nde, lise öğrenimini ise Isparta Gazi Lisesi’nde tamamladı. Özkan, yükseköğrenimine 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde başladı. Buradan 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1998 yılında Afyon, Sadıkbey İlköğretim Okulu’na Milli Tarih Öğretmeni olarak atandı. 2008 yılında da Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Bu arada Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürüttü. 2011 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü'ne atandı. Özkan, halen burada Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı görevlerini yürütüyor.