Gündoğmuş Yücel'den memnun

KÖPRÜLÜ Mahallesi’nin yaylası olan ve Alanya sınırları içerisinde bulunan Başyayla’ya altyapı desteği, yol bakım ve onarım hizmetinden dolayı teşekkür ziyareti yapan Yılmaz, "Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibi adeta hizmette sınır tanımıyor. Bizim mahallemiz Gündoğmuş’a bağlı. Ancak başkanımızı her aradığımızda ulaşabiliyoruz ve sağ olsun taleplerimizi karşılıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken Alanya Belediyesi’nin hizmetlerinden herkesi faydalandırmaya çalıştıklarını söyledi.

