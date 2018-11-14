Gündoğmuş'u üzen ölüm!

EDİNİLEN bilgiye olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ortaokul Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, babası Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Taceddin Özeren'den (51)haber alamayan oğlu, babasının evine geldi. Evde babasını hareketsiz vaziyette bulan oğlu, durumu 112 ve polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, Özeren'in öldüğü belirledi. Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Özeren'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Öte yandan, kalp rahatsızlığı bulundu belirtilen Özeren'in ailesinin Isparta'da ikamet ettiği ve kendisinin ise bir süredir Burdur'da yalnız yaşadığı öğrenildi.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren kardeşinin ölümüyle ilgili duygularını sosyal medya hesabından şu şekilde dile getirdi.

Aç şu telefonu be kardeşim hadi aççç...

Sen beni böyle bekletmezdin...

Ne oldu sana?

Derin bir uykuya mı daldın?

Hadi üzme beni aç şu telefonu...

Sakın " ben dünyamı değiştirdim" deme.

"Vaktim doldu, imtihan bitti." Deme...

Daha hacca gidecektik...

Emeklilik hayatı yaşayacaktık.

Allahım sabır ver.

Bu ne biçim bir acı?

Haşa Sitemim yok...

Isyanım yok...

Ama ayrılık zor.

Ölüm güzel olmasaydı eğer,

Hiç ölür müydü peygamber?

Her zaman bu sayfada dostlarımın acısını paylaşmaya çalıştım.

Bu gün sıra bizdeymiş dostlar.

Sevgili kardeşim,

Can dostum, Burdur Vali yardımcısı Tacettin Özeren, geçirdiği kalp krizi sonucu, Rahmet-i Rahmana kavuştu.

Cenazenin ne zaman kaldırılacağı otopsiden sonra duyurulacak.

Mekanı cennet olsun.