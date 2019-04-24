Gündoğmuş'tan Alanya'ya davet 

Gündoğmuş Merkez İlkokulu'nda renkli etkinliklerle gerçekleşecek Bahar Kermesi için geri sayım başladı 

Gündoğmuş'tan Alanya'ya davet 
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GÜNDOĞMUŞ Merkez İlkokulu'nun geleneksel Bahar Kermesi, 30 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.00'da Merkez İlkokulu bahçesinde başlayacak kermes, saat 19.00'a kadar sürecek. Saat 19.30'da ise 'Ağalık Seçimi' yapılacak. Gündoğmuş, çevre ilçeler ve yurt genelinde yaşayan Gündoğmuşluları bir araya getirecek olan kermeste her türlü yiyecek, içecek ikramı ve satışların yanısıra renkli gösteriler ve eğlenceli yarışmalar da yapılacak. Renkli organizasyonu düzenleyen Gündoğmuş Merkez İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Ali Topaloğlu "Bu yıl 5'incisini gerçekleştireceğimiz kermesimize Antalya geneli ve yurdumuzda yaşayan tüm Gündoğmuşluları bekliyoruz. Alanya'da yaşayan Gündoğmuşluların yanısıra Alanya halkını da davet ediyoruz" dedi. 

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