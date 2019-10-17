Gündoğmuş Karadere Sulama Tesisi hizmete girdi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş ilçe sınırları içerisinde yer alan Karadere Mahallesinde çiftçiye can suyu oldu. Karadere deresinin kaynağından 2 adet su bendi ile güvenli bir şekilde alınan sulama suyu, toplam 50 lt/sn debisindeki 1700 metre uzunluğundaki çelik ve PE borular ile tarım arazilerine aktarılmaya başlandı.



ÇİFTÇİNİN EKONOMİSİNE KATKI

İletim hatları üzerine havalandırma, tahliye ve su alım yapıları da yapılan tesis 417 bin TL'ye mal oldu. Yeni sulama tesisi ile mahalledeki tüm çiftçiler damlama sistemi gibi modern sulama imkânlardan faydalanabilecek. Toplamda 588 dekar arazinin sulanacağı tesis bölge çiftçisinin verimini artırırken, ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak.