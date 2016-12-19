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'Gündoğmuş ile aramda bağ var'

Gündoğmuş Belediyesi'nin Kepez'de düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gündoğmuşluların Kepez'e renk kattığını söyledi

'Gündoğmuş ile aramda bağ var'

Gündoğmuş Belediyesi'nin Kepez'de düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gündoğmuşluların Kepez'e renk kattığını söyledi

19 Aralık 2016 Pazartesi 21:39
'Gündoğmuş ile aramda bağ var'
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GÜNDOĞMUŞ Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Kepez'deki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde hemşerilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya davet edilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Özeren'in yaptığı bu toplantının diğer belediyelere de örnek olmasını diledi. Kepez'in mahallelerinde Gündoğmuş'un güzel insanlarının da yaşadığını belirten Tütüncü, "İçinizde pek çok yakın hukukumuzun olduğu ağabeylerimiz, ablalarımız var. Ata toprağımıza özen göstermek gerek. Oraların gelişmesine katkı sağlamak en önemli vazifemiz" dedi.
'GÜNDOĞMUŞ'LA GÖNÜL BAĞIM VAR'
Başkan Özeren'in böylesi bir toplantı düzenleyeceği bilgisini alınca büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Tütüncü, "Siz orada yaşamasanız bile, size adeta memleketinizle ilgili hesap verme uygulaması yapıyor. Bu uygulama, keşke diğer başkanlar için de örnek model olmalıdır diyorum" diye konuştu. Özeren'e akılları yettiğince danışmanlık yapma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Tütüncü, "Başkanınız ile gönül bağımız ve hukukumuz devam edecektir. Böylesi bir akşamda başkanınızın çağrısına kulak verdiğiniz için mutlu oldum. Tüm Gündoğmuşlular Kepez'e renk katıyor" dedi.
 
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Gündoğmuş BelediyesiGündoğmuşlular
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