"Günden güne tükeniyoruz"

ALANYA’NIN sevilen esnaflarından Alaiye Şalvar sahibi Ali İhsan Arslan, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için Alanya Belediyesi Düğün Salonu’nda bir yemek organizasyonu düzenledi. Arslan'ın düzenlediği yemeğe Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Berberoğlu, AKP Milletvekili Aday Adayları Övünç Özkan, Hüsnü Akçalıoğlu, Ömer Kocaman ile çok sayıda davetli katıldı

'GELENEKSEL HALE GETİRMELİYİZ'

Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyleyen Arslan, "Gayemiz el sanatları icra eden meslektaşlarımızı tanıştırmak, kaynaştırmak ve meslektaşlarımız arasında birlik sağlamak. İcra ettiğimiz meslekler el emeği göz nuru bir nevi kültürümüzdür. El sanatları icra eden meslektaşlarımızın sayısı günden güne azalıyor. Yetkililerden ve yerel yönetimlerden el sanatlarımızı icra edenlere karşı destek bekliyoruz. Avsallar-Demirtaş Mahalleleri arasında 174 terzi, 23 yorgancı, 19 nakışçı, 34 adet de ayakkabı tamircisi faaliyet göstermekte" dedi.

'KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Yemekte konuşan Kaymakam Erhan Özdemir ise, "6 ayda konuşmayı unutmuşum biraz. Tekrar aranızda olmaktan büyük bir mutluluk ve keyif duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ali İhsan biraz daha zorlasa şalvarı resmi kıyafet olarak kabul ettirecek gibi görünüyor. Kendi kültürümüzü, kendi öz değerlerimizi sahiplenerek yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek, hepimiz için gurur verici bir durum. Biz dününden utanan, hatta kompleksle kendisini farklı bir şeymiş gibi tanıtmaya çalışan birkaç kuşak yaşadık daha önce. Kültürümüze sahip çıkmak adına bu tür yemekleri, organizasyonları birer vesile sayıyoruz" şeklinde konuştu. Ali İhsan Arslan’a böyle anlamlı bir organizasyon düzenlediği için teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Yücel, bu tür etkinliklerin sürmesini temenni etti.

'MİLLETLER KÜLTÜRLERİ İLE YAŞARLAR'

ALESO Başkanı Abdullah Sevimçok da "Bu organizasyonu esnaf kardeşimiz tek başına yapmış. Bu bir sevda işidir. Arslan, Alanya’nın kültürünü yaşatmak için çaba sarf ediyor. Alanya’da tanıdığım ilk esnaflardan birisiydi kendisi. Gelecek nesillere bu kültürü aktarabilmek için bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Milletler kültürleri ile yaşarlar. Kültür etkinliklerinin daha sık yapılmasından yanayım" şeklinde konuştu. Halk oyunu gösterileri ve müzik dinletisiyle süren gecede AESOB Başkanı Sevimçok, Arslan’a plaket verdi.