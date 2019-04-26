Gündeme bomba gibi düştü! İki otomotiv devi ortak şirket kuracak

Fransız otomotiv devi Renault'nun Japonya merkezli Nissan'a ortak bir şirket kurmayı teklif edeceği öne sürüldü. Söz konusu şirketin merkezinin her iki ülke dışında olması düşünülürken bu konuda Singapur'un öne çıktığı belirtildi

Gündeme bomba gibi düştü! İki otomotiv devi ortak şirket kuracak
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FRANSA merkezli otomotiv üreticisi Renault'nun, Japonya merkezli Nissan'a iki şirketin eşit sayıda direktörünün bulunacağı bir ortak şirket oluşturmayı önereceği öne sürüldü.
SİNGAPUR ÖNE ÇIKIYOR
Nikkei'de yer alan habere göre, oluşturulacak şirketin merkezinin Fransa ve Japonya dışında bir ülkede olacağı ve olası ülkeler arasında Singapur'un öne çıktığı belirtildi.
KARŞILIKLI HİSSELERİ BULUNUYOR
Söz konusu öneri, Nissan'ın Renault'nun birleşme önerisini geri çevirmesinin ardından yapıldı. Nissan'ın birleşmeyi geri çevirmesindeki ana nedenin, birleşmenin ardından oluşacak eşitsizliğin kalıcı olma endişesi olduğu açıklanmıştı. Halen, Renault'nun şu an Nissan'da yüzde 43,3 hissesi, Nissan'ın da Renault'da yüzde 15 hissesi bulunuyor.

İki şirket, Renault, Nissan ve Mitsubishi Alliance CEO'su Carlos Ghosn'un 2018'de tutuklanmasının ardından ittifaklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

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