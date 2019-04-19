Gündem Öykü Arin’e annesinden ilik nakli yapıldı

KASIM 2018’de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve aylardır kök hücre bağışı kampanyasının simgesine dönüşen 4 yaşındaki Öykü Arin içim onda on uyumlu donör bulunamaması üzerine yarı uyumlu olan annesi Eylem Şen’den ilik nakli yapıldı. Nakil sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen, “Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip yeşerecek” dedi, asıl mücadelenin şimdi başladığını söyledi. Şen, bir diğer paylaşımında ise tüm lösemi hastalarına kök hücre bağışı için Antalya’da düzenlenecek etkinliğe çağrı yaptı.