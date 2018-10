Gündem: Çocuk Dostu Turizm

ÖZEL sektörde çocuk haklarının korunması için sivil toplum ile işbirliği projesi kapsamında çocuk haklarının korunması için yapılan toplantıya konsolosluk çalışanları, konaklama tesisleri çalışanları, seyahat acentesi çalışanları ile taksiciler katıldı. Eğitimler hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Betül Ulukol, “Çocuk dostu turizm eğitimlerinin tek bir alanda odaklanmış eğitimler değil bir çocuğun ihtiyacı olan her alanda çocukla çalışan kişileri bilgilendirmek ve farkındalığını artırmak için yapılan eğitimler” dedi.

Eğitimlere çocuk hakları eğitimi ile başladıklarını belirten Ulukol, Çocukların hangi haklarının olduğunu, bazen bunların fark edilmediğini ve bu gibi durumlarda çıkabilecek sorunlardan bahsettiklerini. Çocukların en önemli haklarının hayatta kalma, gelişme ve büyüme hakkı olduğuna söyledi.

Çocuğa karşı şiddeti toplumun her alanında olduğu gibi bu kadar çocuğun bol olduğu yerlerde otellerde de gördüklerini belirten Ulukol, “O zaman şiddetin hangi boyutlarının bulunduğunu, duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ya da ihmal gibi kimi zaman fark etmediğimiz ya da fark ettiğimizde ne yapacağımızı bilemediğimiz bu tür farkındalıkları artırmak ve müdahale şekilleri konusunda neler yapılabildiği konularını işliyoruz. Çocukla iletişim çok önemli, iletişim konusunda çocuğa zarar vermeden iletişim yolları konusunda burada eğitimler yapıyoruz.”

Çocuk Hakları Program koordinatörü Işıl Erdemli, Uluslararası Çocuk merkezi olarak Çocuk katılımı ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi alanlarında çalışmalarının olduğunu söyledi.

Çocukla temas halinde olan ve çocukla birlikte çalışan profesyonel yetişkinlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve çocukları zarardan için ilk işbirliğini turizm sektörü ile başlattıklarını ifade eden Erdemli, “Çocuğun bulunduğu her ortamda gerekli önlem ve tedbirlerin alınması gerektiği ve her ortamda önceden düşünülmüş tedbirlerin alınmasının çok önemlidir. Bu bağlamda farklı alanlarla işbirliği yaptık ancak özel sektör ve turizm sektöründe de çocukların yer alması nedeniyle turizm sektörü ile eğitimlere başladık. Proje kapsamında da 100’ün üzerinde otel ve 250’ nin üzerinde turizm çalışanlarına ulaştık” diye konuştu.

Toplantının ardından Seminer bugün sona erdi.