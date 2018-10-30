Günaydın Alanya'ya 2 özel konuk 

Dim TV'de yayınlanan Gökhan Koca ile Günaydın Alanya programının yarın sabahki konukları Sezen Aksu'nun 'Sarı Odalar' şarkısını yorumlamasıyla gündeme gelen Gülçin Sazak ve Dr. Leman Ege de mevsimsel hastalıkları anlatacak

Günaydın Alanya'ya 2 özel konuk 
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ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de her sabah 09.00-10.00 saatleri arasında yayın yapan Gökhan Koca, programında birbirinden önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor. Gökhan Koca ile Günaydın Alanya'nın yarın sabahki konukları ise yıllardır Sezen Aksu'dan dinlediğimiz 'Sarı Odalar' parçasına kendine has yorumlamasıyla gündeme gelen ve müzik sektörüne yıllardır emek veren Gülçin Sazak ile kendisine ait klinikte sağlık hizmetleri veren Dr. Leman Ege olacak. Ege, Dim TV izleyicilerine tamamlayıcı tıp uygulamaları ve mevsimsel hastalıklarla birlikte antibiyotik kullanımı hakkında önemli bilgiler aktaracak.

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