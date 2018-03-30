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Gümüşkavak Okulu'na bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dim Vadisi’nde yer alan Gümüşkavak Mahallesi'ndeki okul binasının bakımlarını yaptı

Gümüşkavak Okulu'na bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dim Vadisi’nde yer alan Gümüşkavak Mahallesi'ndeki okul binasının bakımlarını yaptı

30 Mart 2018 Cuma 23:37
Gümüşkavak Okulu'na bakım
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GEÇTİĞİMİZ yıl yolu genişletilip asfaltlanan Gümüşkavak Mahallesi'nde atıl durumda bulunan okul binası, temizlenip boyanrak hizmete açıldı. Okul çevresinde de düzenlemeler yapılarak, çocukların oynayabilecekleri bir park alanı oluşturuldu. Oyun gruplarının da konulduğu parkta çocuklar oynamanın ve eğlenmenin tadını çıkarıyor. Sadece çocuklar değil, gençler ve isteyen vatandaşların da spor yapabilecekleri bir alanda daha oluşturan Büyükşehir Belediyesi buraya spor aletleri koyarak vatandaşın spor yapmasına imkan sağladı.
'MAHALLE HAYATI RENKLENDİ'
Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Yücel Sezel, "Büyükşehir Belediyesi mahallemize altyapı yatırımlarının yanı sıra önemli sosyal hizmetlerde getirdi. Okulumuzun temizlenip boyanması, çocuk parkı ve spor aletlerinin getirilmesi mahalledeki hayatı da renklendirdi. Herkes halinden memnun bize bu hizmetleri getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz" dedi. 
 

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