Gümrüklerdeki yeni uygulamayı duyurdu: Cep telefonundan takip edilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibariyle ithalat ve ihracatçılara kolaylık sağlayacak uygulamayı devreye soktu. Artık ürünler cep telefonundan takip edilecek.Gümrüklerdeki yeni sistem her şeyin şeffaf hızlı ve düşük maliyetli izlenmesine imkan veriyor. Belli rakamın üzerinde ihracat yapan firmalara danışmanlık hizmeti verilecek" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRDİK"

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu resmen açtık. Kazakistan'dan çıkan buğday yüklü ilk tren Mersin Limanı'na öngörülen süreden çok daha önce varmıştır. Böylece aylar süren denizyolu ve çok yüksek maliyeti olan havayolu taşımacılığına alternatif yeni bir ticaret yolu ortaya çıkmış olacaktır. Önümüzdeki yıl hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından çok daha iyi bir dönem olacaktır. Perşembe günü ise tarihi bir adıma şahitlik ettik. Türkiye'nin otomobili. Bu projeyi hayata geçirecek girişim grubunda yer alan 5 babayiğidi tanıttık. Türkiye'nin otomobili 4. Atılım döneminin lokomotifi olacak önemde görüyoruz.

GÜMÜRKLERDE YENİ DÜZENLEME

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibarıyla ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktu. Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek. .Gümrüklerdeki yeni sistem her şeyin şeffaf hızlı ve düşük mliyeteli izelenmesine imkan veriyor. Belli rakamın üzerinde ihracat yapan firmalara danışmanlık hizmeti verilecek.Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık. Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak. Sizlerin de gördüğü gibi, durmak yok, yola devam. Bu anlayışla çalışan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.