“TÜM sorunlar çözülsün, mahallemizin yüzü gülsün” sloganı ile yola çıkan Serap Neğiş’in en büyük destekçisi ise ailesi ve mahalle halkı. “Güllerpınarı’na kadın eli değecek” diyen Serap Neğiş, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi başta olmak üzere Alanya’daki tüm resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içerisinde olacağını söyledi. Resmi kurumlar ile Güllerpınarı halkı arasından köprü vazifesi göreceğini kaydeden Neğiş, yaklaşık 10 bin seçmeni olan mahallelinin oylarına talip olduğunu belirtti. Güllerpınarı’nın merkez mahalle olduğu için pek çok sosyal donatıya da sahip olduğunu belirten Neğiş, insanlara seçim vaadinde bulunmuş olmak için hayata geçirilemeyecek projeler vaat etmenin şık olmadığını belirtti. Amacının Güllerpınarı’nı daha yaşanılabilir bir mahalle haline getirme olduğunu söyleyen Neğiş, “Mahallemizin refah seviyesi yükselsin, seçmenlerimiz mutlu olsun istiyoruz. Ulaşılır olmak ve gelen sorunları hızlıca çözüme kavuşturmak da yapmak istediklerimizin en başında geliyor” dedi.

