Güllerpınarı'na bir muhtar adayı daha!

31 MART 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala muhtar adayları da bir bir siyaset sahnesinde yerlerini almaya başladı. Alanya’nın nüfusu kalabalık mahallelerinden biri olan Güllerpınarı’nda doğmuş, büyümüş olan Kerim Çevik de muhtarlık için adaylığını resmen açıkladı. Mahalle halkı ve sorunların çözümü için ‘Adayım’ diyen Çevik Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Güllerpınarı Mahallesi’nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını bildiğini ifade eden Çevik “Ben burada doğdum. Büyüdüm. Hala da aynı mahallede ikamet ediyor ve bu mahalleden ekmek yiyorum. Mahallemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyorum. Vatandaş odaklı çalışmalarımız kapsamında idari birimlerle gereken görüşmeleri sağlayarak sorunların çözümü için adayım” şeklinde konuştu.

‘YERİM YURDUM BELLİ, VATANDAŞA HİZMET İÇİN ADAYIM’

Güllerpınarı’nda tanınan, vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği biri olduğunu belirten Çevik “Alanya doğumluyum. Güllerpınar Mahallesi Çevikler sokakta doğdum. Mahalleme hizmet etmek için adayım. Mahallemin sorunlarını biliyorum. İhtiyaçlarını biliyorum. Yetkili kurum ve kuruluşlarla el ele vererek sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik adımlar atmak için geleceğim. İşyerim açtığımdan beri aynı noktadadır. Bu anlamda bilinen ve adres tarifinde dahi kullanılan bir konumu vardır. Yerim yurdum belli. Dolayısıyla vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği ve derdini, sıkıntısını anlatabileceği bir insanım. Çalışanlarımla her daim el ele bir iş hayatım oldu. Ben bu oto-yıkama işletmesinin sahibiyim. Aynı zamanda da çalışanıyım. Patron değil, yurttaşım. 17 bin 500 nüfuslu mahallemizde 10 bin seçmen var. Ben hepsinin oylarına talibim” ifadelerini kullandı.